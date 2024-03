Juve, il bilancio degli scontri diretti

. Come riassume Il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno conquistato finora 18 punti nelle sfide con le prime della classe contro i 9 della Dea. Anche se su un totale di incroci differente perché gli incastri del calendario hanno fatto sì che la squadra di Massimilianoabbia giocato finora dieci match contro le prime nove mentre i bergamaschi già dodici. Riassunto: 18 punti per la Signora sui 30 disponibili frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte, l'ultima domenica scorsa a Napoli.I bianconeri hanno realizzato 10 reti e ne hanno subite 6. L'Atalanta, invece, in dodici gare ha collezionato 9 punti sui 36 totali a disposizione: solo 2 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte, con 13 gol segnati e 23 subiti. La speciale classifica, neanche a dirlo, è dominata dall', con 32 punti su 36 in dodici scontri diretti giocati (10 vittorie e due pari). Quello di domenica sarà quindi uno snodo cruciale per la Juve, che deve a tutti i costi invertire la rotta evitando ulteriori passi falsi nella corsa Champions.