In questo momento di difficoltà generale per l'emergenza coronavirus, anche Sky viene incontro ai suoi abbonati, e predispone uno sconto per i possessori dei pacchetti Sport e Calcio, fermi oramai da più di un mese. Gli utenti che vorranno usufruire dovranno andare su Sky Fai da te e cliccare poi su Sconto Coronavirus. Potranno risparmiare da 7,60 euro a 15,60 euro al mese.



IL COMUNICATO - "In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile".