Dopo la pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport,, che potrebbe chiedere un cospicuo risarcimento per i danni economici, professionali e di immagine subiti per questa condanna. Le sentenze le pronunciano i giudici, ma è difficile pensare che il Tar del Lazio non colga l’incongruenza della sua condanna. È per questo che Arrivabene sta progettando il ricorso e, per quanto non ancora ufficiale, si deve dare per scontato”.A raccontarlo è Tuttosport che sottolinea come l’ex ad della Juventus sia stato condannato per. Inoltre, non sarebbe da escludere nemmeno il ricorso al Tar dell’ex presidente Andreache potrebbe ribadire alcuni dei punti del ricorso preparato per il Collegio.Innanzitutto ci sarà da tornare alla Corte Federale D’Appello, visto che l’iter sportivo non si è ancora concluso. Difficile pensare che il club possa ragionare sul Tar prima che i procedimenti sportivi siano esauriti. Inoltre, giova ricordare che il Tar non può modificare gli esiti delle sentenze sportive ma, solamente, evidenziare dei difetti che porterebbero ad un risarcimento.