"Sconfitti". Una notte da cui il calcio italiano esce indebolito. Juve-Napoli non si è giocata, tra scontri, parole e inadempienze, mettendo in crisi il proseguimento del campionato, con uno scomodo precedente. Questo il tema di giornata. Poi il mercato, con un nome in vetta: "Chiesa oggi si fa". Ma non solo. Segui con noi, qui su ilBianconero.com, l'ultimo scoppiettante giorno di mercato.



Tutte le prime pagine di oggi nella nostra gallery, in continuo aggiornamento.