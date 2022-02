Durante il corso della trasmissione Maracanà, in onda su TMW, il noto giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è diventata di fatto la trattativa dell'anno. Stiamo ovviamente parlando del passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve che, ha generato non poco dibattito nel nsotro campionato.



'Sono 80 i milioni che ha preso la Fiorentina e 90.5 quelli che ha speso la Juve. Se un giocatore ha già un accordo con un altro club e vuole andare via, bisogna lasciarlo partire. E' lui il padrone del suo contratto. Quell'accordo non è stato fatto in due giorni di certo'.