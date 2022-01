Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, ha scritto un editoriale dedicato alla trattativa che sta per portare Vlahovic alla Juventus: "Con Vlahovic la Juve non diventa imbattibile, ma compie un passo avanti impetuoso, fondamentale come forse in altre epoche furono gli acquisti di Charles o Platini. Col ritorno della Juve cambia anche il lato oscuro del campionato. Si agita il tavolo, c'è un rilancio secco in un momento in cui tutti sono deboli. Questo spingerà a scoprire le carte. E con quelle tanti bluff".