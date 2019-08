Mario Sconcerti ai microfoni di Calciomercato.com ha commentato così l'ultimo turno di Serie A: "Tante lunghe rimonte: Spal-Atalanta, Fiorentina-Napoli, Roma-Genoa. 18 gol in 3 partite, un solo punto per le squadre di casa: si dice che le difese sono fragili e poco protette, ma se la Roma pressa gli avversari fin la loro area di rigore, non ci si può lamentare se si subiscono gol. Se si attacca molto, si subisce molto: non c'è niente di male. Ma vincere 3-2 o 4-3, è come vincere 1-0".