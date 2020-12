Mario Sconcerti ieri su Calciomercato.com ha espresso in maniera molto chiara il rapporto che Cristiano Ronaldo ha con Andrea Pirlo rispetto a quello che aveva con Maurizio Sarri. Qualcosa che potrebbe fare la differenza a lungo andare nei risultati sul campo della Juventus, che ora sta iniziando a ingranare. Così infatti Sconcerti: "Credo che Cristiano riconosca Pirlo come un grande giocatore, mentre Sarri doveva apparirgli come un vecchio signore di campagna". Tanto si è parlato di questo argomento, ma questa definizione racchiude tutto in un'immagine concisa ed efficace.