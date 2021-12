Le parole del giornalista Marioa calciomercato.com dove, tra le altre cose, ha parlato di: "La Juve sta risalendo grazie ad un calendario che sta usando bene. Ma i 6 punti dal quarto posto non sono pochi, e il -12 dall'Inter prima è comunque una distanza notevole. La notizia in casa Juve è un’altra…La dichiarazione di Arrivabene che ha detto che a gennaio non arriverà nessuno. E’ in perfetta tendenza con quanto ci diciamo da inizio campionato".