Marioè intervenuto ai microfoni di calciomercato.com: "E’ vero che la moviola ha cambiato il calcio. Non ricordo per esempio un gol regolare annullato alla Juve contro una squadra molto meno celebre all’ultimo secondo di partita. Il Var ha portato una responsabilità talmente pubblica sugli arbitri da costringerli a non avere condizionamenti.Questo è un cambiamento rivoluzionario che la brutta partita di Marcenaro non potrà scalfire. Il campionato con lo scudetto ha ormai quasi cento anni, per più di settanta nessuno ha visto davvero il calcio. Chi andava allo stadio guardava la propria squadra due volte al mese, gli avversari una volta l’anno. Non c’era modo di confrontare niente.Eppure anche in tutti quegli anni ciechi abbiamo discusso e litigato, tanto. Sottolineo, senza aver visto niente. Cioè il calcio è cambiato, ma noi no.In sostanza è sempre opinabile. Non c’è niente che possa impedire all’arbitro di sbagliare. Questo fa parte del gioco. E’ tempo di accettarlo".