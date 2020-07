Mario Sconcerti, giornalista, parla a TMW Radio della situazione in Serie A e del rendimento della Juventus di Sarri: "E' stato un campionato di splendide perdenti. Lazio e Inter si sono fermate da sole, l'Atalanta è partita tardi. Non ho visto un campionato equilibrato. Con questi arbitraggi poi temo per Champions ed EL, con arbitri che sorvoleranno su tanti interventi che noi sottolineiamo in modo esasperato".



SULLA CHAMPIONS - "La qualità conterà certamente, ma anche la corsa, soprattutto a Ferragosto. E l'Atalanta corre e si adatta agli avversari. Il Psg è migliore, ha più qualità, ma non giocano da 5 mesi. L'Atalanta troverà poi due squadre alla sua altezza, nel caso passasse. L'Atalanta ha perso tre partite in autunno e lì ha complicato il suo campionato".



SUI RIGORI - "Spero sia rivisto, serve solo all'arbitro, che viene liberato dal giudicare la volontarietà o meno. Non si può giocare con la mano ma non si può nemmeno dire che ogni volta che il pallone tocca la mano è punizione. Altrimenti i giocatori cominciano a mirarla. Ma già sta capitando questo".



SU ALLEGRI ALL'INTER - "Conte è un eccessivo, la sua forza è essere diverso dagli altri. Ha un eccesso di energia e di voglia di stressare i suoi giocatori. Quando hai questo stile borderline, non puoi non aspettarti un crollo, prima o poi".