2









Mario Sconcerti e la difesa di Maurizio Sarri. Ai microfoni di calciomercato.com, il noto giornalista ha dichiarato: "Si continua a dire che alla Juve Pirlo abbia già eliminato il Sarrismo, è un'opinione ingiusta, alla Juve non c'è mai potuto essere il Sarrismo, troppi i vincoli e troppi i giocatori sbagliati. Nessun tifoso juventino sarebbe felice se vedesse confermata la squadra di Sarri ma senza Sarri, si cerca di più, molto di più. Ma se quella squadra era sbagliata perchè dimenticarsi che non l'aveva minimamente costruita Sarri, perché prendersela con uno che non ha messo un giocatore e non con chi quella squadra l'ha fatta? Questa un'altra anomalia della Juve".