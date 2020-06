1









Mario Sconcerti ha parlato di Icardi e dello Scudetto, a Calciomercato.com. Ecco le sue parole.



ICARDI - "Chi ha fatto l'affare? Indubbiamente Icardi. E’ riuscito a prendersi l’ultimo ingaggio del vecchio calcio. Un contratto di quattro anni a più di 10 milioni l’anno è davvero un gran colpo. E complimenti a Wanda Nara. Bisogna dire che nella trattativa è stata veramente molto brava. Icardi negli ultimi 15 mesi ha giocato 20 partite, se si guarda l’ultima stagione, di fatto il Psg ha fatto un affare al buio. Sinceramente non capisco la felicità da parte dell’Inter, Icardi è un grande giocatore".



SCUDETTO - "Credo che la Lazio sia avanti, anzi per quello che ha fatto fin qui di sicuro meriterebbe lo scudetto. Ha battuto due volte la Juventus, tra l’altro in maniera molto netta. Pare che Sarri stia ridisegnando la Juventus, ma in realtà ne sappiamo poco, bisogna vedere se è vero. Comunque la squadra di Inzaghi ha tutte le carte in regola per puntare allo scudetto".