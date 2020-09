A TWM Radio, Mario Sconcerti prova a capire come andrà a finire questo campionato di Serie A, ora che anche l'Inter scioglierà le riserve e ripartirà con la stagione regolare: "Chi rischia di più tra Juve e Inter? Credo la Juventus, perché gioca in casa di una Roma che non sappiamo cosa sia. La Fiorentina è una squadra in costruzione. La Roma, seppur avendo problemi, ha comunque una struttura e credo senta la partita in maniera particolare".