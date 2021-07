Il pensiero di Mario Sconcerti sulle critiche dei tifosi bianconeri alla loro squadra.

Così scrive Sconcerti su Calciomercato.com: "Sei un tifoso juventino scontento dal mercato? Prova a fare un'ora di tifo per la Fiorentina o il Verona e vediamo se non torni ad essere uno juventino felice. Così è parlare di Juve, dopo 10 minuti in cui gli trovi i difetti, capisci che la sua storia merita più rispetto di quello che gli dai. Agnelli ha sbagliato due cose: il caso Suarez e la Superlega, ma ha vinto per 9 anni di fila, cosa che non era mai successa a nessuno. A volte sembriamo tutti delle zanzare, insoddisfatte di fare sesso con un elefante. "