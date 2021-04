La riflessione di Mario Sconcerti su Calciomercato.com a proposito della guerra tra SuperLega e Uefa e Fifa: "Li chiamano tifosi e con questo intendono figuranti che seguono comunque il loro simbolo. La vera guerra sarà alla fine quella della gente, il suo diritto di cliente che paga e vuole scegliere uno spettacolo sicuro, senza sbalzo nei costi, senza moltiplicazioni di abbonamenti, senza rivoluzioni di sentimenti, un pubblico che capisca che è lui il reale protagonista, lui che alla fine sceglie. Non Agnelli, non Marotta, non Ibrahimovic. Ce la faremo?"