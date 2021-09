Mariotorna a parlare di Juventus su Calciomercato.com: "​Tonali e Barella in questo momento sono i migliori del campionato. Osimhen il giovane più interessante. Il Napoli ha un gioco di squadra e individuale, ha tutti attaccanti che puntano l’uomo e lo saltano. Più questo centravanti alieno che trova spazi nel bosco anche solo muovendosi. Nessuna tra Milan, Inter e Napoli, le tre vere squadre in corsa, ha molte riserve a metà campo, tutte e tre hanno tecnici che non hanno mai vinto uno scudetto. Credo che stavolta dovranno imparare a farlo".