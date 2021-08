Mario, a Calciomercato.com, fa il punto sull'Inter: "Io parto sempre da quello che ha detto Zhang, cioè che nessuno è incedibile. Sta vendendo i giocatori, poi venderà la società. Questo mi sembra chiaro. Zhang sta vendendo l’Inter, non la può più tenere. Il vero problema dell'Inter è che non può più essere capitalizzata dalla Cina, questo significa che devi essere sempre autosufficiente e ciò vuol dire rimetterci 100-150 milioni l’anno. Insomma, devi guadagnare, non sei più il mecenate. Io sono convinto che loro venderanno, ma hanno ancora tanti debiti, ma tanti sul serio. Chi glieli paga i 350 milioni del prossimo anno? E’ una situazione segnata, è una guerra di posizione che si svolge in Cina. Adesso il maggior azionista dell'Inter è lo Stato cinese. Credo però che la fine sia nota: l’Inter verrà venduta. Anche se - parlando di calcio giocato - credo che l'arrivo di Dzeko sia un valore".