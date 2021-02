Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato della situazione in casa Juve: "Pirlo ha trovato la quadra? Io conto solo il campionato. Pirlo ha trovato una sua Juve perchè ha fatto una scelta profonda, con un centrocampo a tre, migliorando in tutti i ruoli. Arthur dà equilibrio, e per Rabiot entrare a partita in corso può rivelarsi un vantaggio: così fa pesare solo i pregi. Il problema della Juve rischia di essere un altro".



SU RONALDO - "E nemmeno decisivo. Insomma, l’ha segnato a vittoria già ottenuta. Non è lui oggi l'uomo determinante della Juve, ma Cuadrado, che fa due ruoli. Ronaldo soffre il fatto che sia cambiata la Juve, dove prima vedeva territori di caccia oggi c’è Chiesa".



MERCATO - "Sono curioso di due cose. Se la Juve gioca a tre a centrocampo ha un sola alternativa, Rabiot. E questo alla lunga può rivelarsi penalizzante. E poi di vedere il Milan con i nuovi acquisti. In realtà il calciomercato ci ha detto che si è rinforzata la squadra più forte, il Milan, con Tomori e Mandzukic, sono curioso di vedere cosa combinano questi due".