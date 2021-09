A TMW Radio, Marioparla di: "Credo che una società giudichi un calciatore sul campo, non su quanto scrive la stampa. Mi piace, credo che il suo ruolo sia di giocatore a tutto campo sulla fascia. Se lo lasci crescere, può giocare in tanti altri posti. Non può essere lui però che cambia la Juventus, che è strutturata male. In una squadra così nessuno gioca bene. Non si può chiedere a uno di 20 anni di essere lui ad accendere la squadra. La Juventus lo ha pagato tanto, come De Ligt, ma sono investimenti. Con loro hai coperto 10 anni un ruolo, è che gli devi mettere intorno una squadra".