Mario, a Calciomercato.com, ha parlato così del momento Juve: "E’ vero, lo vedi in ogni azione, la Juve non mette mai la partita sulla cattiveria. Oggi è una squadra imbarazzante. E’ stata costruita con un’idea e oggi è tutt’altro. I più in forma sono Rabiot e Milik, e nessuno dei due, per motivi diversi, avrebbe dovuto esserci. Poi lasciami dire una cosa: Kostic è un fantasma, non è mai entrato in un’azione seria, non lo vedo mai determinante, i cross sono banali. Il migliore da un punto di vista tecnico è Cuadrado, ma non ne ha più. Se la Juve non recupera qualcosa nel mercato, rischia di rimanere fuori dalla Champions ma seriamente".