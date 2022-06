Le parole di Mario Sconcerti su Cristiano Ronaldo, a calciomercato.com:



"Porta gol e toglie molto del resto, più vai avanti con gli anni e più sono le cose di cui hai bisogno. In questo momento è un rendimento alla pari. E’ ancora un giocatore in grado di fare la differenza? Questa è la domanda da farsi. Rispondo sì, ma forse l'Inghilterra non è più per lui".