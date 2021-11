Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, chiarisce la posizione di Allegri: "La Juve non è migliorata nel gioco, ma ha il merito di aver preso decisioni chiare. Ha messo Locatelli regista basso, non gli affida più il compito di costruire gioco ma dare ordine, cosa che Locatelli fa benissimo. Intorno a questo tipo di sicurezza ci sono due interni diversi, quasi opposti come. Uno è un incursore dal pensiero svelto, non ha classe sopraffina ma sa correre e inserirsi. Rabiot e Bernardeschi sono due giocatori più fisici e di fantasia. Megliodiin questo periodo, ma la cosa importante è che i tre di centrocampo abbiano caratteristiche diverse e non si accavallino l'uno sull'altro".