Mario Sconcerti, su Calciomercato.com, ha parlato di Allegri: "Più curiosa la situazione Allegri. E’ fermo da un anno e mezzo, da sei mesi non ha nessun contratto che si conosca. Ha rifiutato una dozzina di squadra europee, ma non ha ancora avuto l’offerta che ha sentito giusta. Allegri viene paradossalmente da un altro calcio, quello ricco, prima del virus. Forse aspetta offerte che in questo momento non possono arrivare. Per la sua sintonia serve altro tempo. O forse è davvero un grande calcio il nostro che tiene fermi lui, Sarri, Spalletti, Mazzarri e lascia Ancelotti agli altri".