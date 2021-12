: identità di gioco o solo gestori? Ecco come ne ha parlato Sconcerti a TMW Radio: "Mourinho lo conosco poco, mi sembra un allenatore da grande società, con grandi mezzi. Quando vinse in Italia non c'era la Juve poi. Non amo Mourinho perché parla tanto e sono di parere diverso rispetto al suo, ma questo non vuol dire che non abbia ragione. Allegri ha vinto Scudetti, raggiunto finali di Champions, Mourinho ha fatto grandissime cose, è un intuitivo. E' sempre stato una copertura per i giocatori, oggi invece li accusa. E questo non mi piace".