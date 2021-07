Mario, a TMW Radio, ha parlato die della: "La cosa più importante è stata la scelta del capitano, l'aver dato la fascia di vice a Dybala vuol dire che spesso sarà lui capitano e fa capire che la Juventus resterà intorno a lui. Sono tutti ottimi allenatori, hanno buone squadre e faranno bene. Mi dispiace che non ci sia nessuno che dichiari di correre per poter vincere ma di entrare in Champions. Ronaldo? Ronaldo dovrà farsi gestire molto di più, dovrà rassegnarsi a giocare anche per la squadra, che non ha troppo interesse ad aiutare solo lui. E' un campionato che non deve sbagliare il portoghese, dovrà cercare l'aiuto della squadra, umilmente. Altrimenti potrebbe vedere molti meno palloni".