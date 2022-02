Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato così dell'Avvocato Agnelli: "Adoro i cento anni della famiglia Agnelli alla Juve, hanno fatto la storia e rappresentato il nostro calcio con intelligenza. Io non parlo di squadre, parlo di voi. I potenti poche volte cercano giornalisti tifosi, cercano giornalisti intelligenti. Ringrazio ancora l’Avvocato per come mi ha cambiato la vita, (fu il primo che mi scelse quando avevo 38 anni) ma non sono mai stato per la squadra che presiedeva. E a lui non interessava per niente".