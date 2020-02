Ai microfoni di Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti si è soffermato sulle parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli a Tutti Convocati, in particolare sul passaggio riguardante Guardiola: “Mi ha fatto un’estrema impressione l’intervista di Andrea Agnelli, quando dice: ‘Guardiola chi non lo vorrebbe, ma lui è felice là’ e sottolinea ‘lui è felice là’ di nuovo. Non c’è niente di sbagliato nel fatto che a qualcuno piaccia Guardiola, è un diritto anzi quasi un dovere di chiunque. Diventa più curioso se la spiegazione è così particolare, quasi personale, lui è felice là. Cosa sa Agnelli per attribuire a quella felicità l’unico punto di separazione dalla Juve. Ha parlato con Guardiola recentemente? Guardiola ha ribadito nei giorni scorsi a tutti la sua volontà di rimanere al City, ma a Champions in corso avrebbe potuto dire poco altro e l’anno scorso in primavera lo stesso Agnelli disse che si sarebbe andati avanti con Allegri. In sostanza il tocco su Guardiola mi è sembrato un messaggio per Sarri. Se ti piace qualcun altro, quello che hai non è più il bene massimo. Solo che ora lo sanno tutti, anche la squadra”.