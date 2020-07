Mario Sconcerti ha le idee chiare. L'opinionista a Tmw ha detto: "Pirlo allenatore della U23? Come giocatore forse, assieme a Rivera e Valentino Mazzola, è stato il migliore del Dopoguerra, ma come allenatore secondo me non ha comunicazione né leadership. Non credo sarà un grande tecnico ma glielo auguro".



KULUSEVSKI - "Io a Kulusevski darei una maglia e gli direi di andare dove vuole, è un gran giocatore. Per me può fare benissimo l'esterno destro, ma bisogna vedere chi sarà l'allenatore della Juve e quanto questo riterrà di dover far giocare qualcun altro per mantenere gli equilibri. Comunque mi sembrerebbe eccessivo mettere questi tre ragazzi così giovani. Conosco poco Arthur ma mi dicono sappia giocare molto bene a pallone e va capita anche la valutazione: molto più alta la sua di Pjanic, va bene l'età ma la valutazione tecnica è sempre decisiva. Credo che troveranno uno esperto o useranno i vari Matuidi e Rabiot".