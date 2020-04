2









Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Calciamercato.com, soffermandosi sul tema del taglio degli stipendi attuato dalla Juventus: “Sull’accordo tra la Juve e i suoi giocatori ho molti pensieri di ritorno. Partiamo dal comunicato. Si dice che la società non pagherà le mensilità di marzo aprile maggio e giugno, e che i giocatori si sono detti d’accordo. Salvo poi scoprire poche righe dopo che le specificazioni all’accordo saranno poi rimandate a trattative personali. Si deve ancora trattare cioè la quantità degli stipendi da restituire. Proprio così, restituire. La Juve infatti non ha tagliato 90 milioni di stipendi, ha spostato la spesa su un altro bilancio. Gli accordi personali annunciati prevedono la restituzione di due mensilità e mezzo, probabilmente tre nella prossima stagione. Nel migliore dei casi, dopo le restituzioni, la Juve avrà risparmiato non 90, ma 35 milioni. Nel peggiore 23,4. Questo porta i giocatori ad aver offerto non un terzo del loro compenso annuale, ma in media circa un milione a testa. Grazie comunque, ma non un grande esempio”.