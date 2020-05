Il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato ai microfoni di Calciomercato.com la situazione di due giocatori in uscita dalla Juventus: Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot: "Quando tu prendi giocatori a costo zero - ha detto del francese - la percentuale di fallimenti è alta, poi il resto viene di conseguenza, anche certi atteggiamenti. Diverso il caso di Higuain. Credo abbia perso la testa quando l’hanno dato in prestito al Milan e poi al Chelsea. Vuol dire che non credono più in te. E lui in quel momento ha mollato. E’ stato un errore di gestione della Juventus".