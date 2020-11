"E' l'anno del Milan". Mario Sconerti è sicuro e ai microfoni di calciomercato.com spiega: "Che sia una stagione importante per il Milan si vede anche dalla sconfitta con il Lille. Era il momento più comodo per interrompere una serie positiva che doveva essere comunque interrotta. Il Lille è una buona squadra, allenata da un tecnico, Galtier, che sa organizzare il gioco. Si può perdere adesso contro il Lille, specie in un girone di Coppa che non ammette preoccupazione. E’ un figuraccia, certo, ma una partita senza impegno nervoso capita sempre in queste stagioni di risultati forti in cui una squadra giovane è costretta a pressioni ancora mai sostenute. È quasi un obbligo perché dà respiro. Se fosse un cedimento tecnico, alcuni giocatori avrebbero giocato male ed altri meglio. Invece sono andati tutti male. Segno che il problema era di tutti, quindi molto più probabilmente nervoso. Bastava guardare Ibrahimovic: da padre del Milan, è diventato improvvisamente incontentabile, ha rimproverato tutti dall’inizio alla fine. Insomma una sera diversa, direi sia giusto andare avanti senza retro-pensieri. Ricordando però che il Verona assomiglia abbastanza al Lille".