Mario, a TMW Radio, ha parlato del mercato e di Vlahovic: "Tutti mi dicono che il ragazzo c’è, ha una situazione familiare particolare ma tutti mi dicono che è un ragazzo che non si fermerà più. E’ partito lento, spesso in panchina, ora ha più spazio. Lui ha cominciato a segnare, Raspadori no. Uno come lui manca a tantissime squadre, a partire dalla Nazionale".