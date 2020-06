Mario Sconcerti ha commentato l'ultimo turno di campionato nel suo intervento a calciomercato.com: “La Lazio è una grande squadra e l’ha dimostrato anche a Bergamo. Non è migliore della Juve, non lo è mai stata, ma più completa e meglio disposta sì. Dopodiché succeda quello che ognuno preferisce, a me interessa davvero poco. Ma fino a un giorno fa Sarri era considerato inadeguato e la Juve incompiuta e confusa. Era lo stesso Sarri a dirlo. Oggi c’è quasi un’esplosione di gioia, una specie di enorme sollievo. Questo mi fa sorgere un dubbio: se fosse la Juve al posto della Lazio, la tratteremmo come stiamo trattando la Lazio? O in fondo in fondo siamo tutti un po’ juventini perché vincere conviene sempre?".