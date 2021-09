Un estratto dell'intervista odierna di Mario Sconcerti su Calciomercato.com sul tema del numero sempre maggiore di gol segnati in Serie A:

"Quali sono i motivi di questa nuova tendenza?

«Si gioca un calcio molto più verticale, è diminuito nettamente il palleggio a metà campo. E poi si gioca per vincere. E’ una novità di rilievo. Per anni - decine di anni - la marcia scudetto era la media inglese, vincere in casa e pareggiare fuori. E’ cambiata la mentalità, ma anche una generazione».



A cosa ti riferisci?

«Agli allenatori, prima di tutto. Ti faccio un solo esempio a me vicino, la Fiorentina. La differenza che c'è tra Iachini e Italiano. Se hai un compito da svolgere prendi Iachini, se ne hai un altro prendi Italiano. Ripeto: è cambiata la mentalità. E poi c’è un altro fattore».



Quale?

«I presidenti americani. Sono tutti fondi o ricchi magnati che hanno investito nello spettacolo. Non hanno un'identità con la squadra, non c'è appartenenza. Sono qui per produrre spettacolo, show business. E quindi gli allenatori si adeguano»."