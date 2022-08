Intervenuto sulle colonne de Il Corriere della Sera, Marioha detto la sua su questa prima fase di Serie A, con un accenno anche alla. Ecco le sue parole: "L'impressione è che questo campionato sia cominciato in fretta e stia prendendo molti allenatori in contropiede. Calendario anticipato, preparazioni imperfette e mai finite che hanno portato infortuni pesanti e non hanno permesso una visione chiara dei giocatori a disposizione. [...]. Questo ha portato a molti errori anche in allenatori navigati.gioca con due ali molto larghe e senza una mezzala che si inserisca. Quindi isola. Inzaghi fa fatica a entrare nella mentalità dell'Inter. Mourinho cade nella trappola di Allegri, allarga i due difensori laterali e lascia solo Smalling in area".