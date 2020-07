Mario Sconcerti ha commentato sulle colonne del Corriere della Sera il pareggio tra Roma e Inter: "L’Inter esce con calma dalle sue ultime possibilità quasi non avesse mai creduto di averne. A Roma non c’è stato nessun furore, solo una buona, normale partita di fine campionato fra due squadre di qualità ma esauste (...). Ci sono stati anche errori tecnici, come Brozovic centrocampista avanzato, era il suo ruolo cinque anni fa, poi ha studiato molto ed è riuscito a diventare un regista lento ma di vista e qualità. Ma è mancata soprattutto la voglia di giocare, la convinzione che fosse una partita diversa, decisiva. Non c’è stato niente di Conte, tranne la buona disposizione in campo e la facilità a ripartire da dietro. Una strana partita rimediata alla fine con uno strano rigore, netto, ma strano nel senso di mai visto prima. La firma giusta su una stagione in parte buttata, come l’Inter fosse una squadra bambina sempre piena di voglia di combinare guai. Troppe polemiche, troppe assenze".



JUVE-LAZIO - "Oggi il pallone torna alla Juve in quello che doveva essere lo spareggio della stagione. Una squadra che subisce una media di 40 gol a stagione è comunque sbagliata, fuori da giustificazioni tattiche. Il punto è come rifarla e con quali mezzi. E soprattutto con quale allenatore. C’è in compenso ancora un piccolo futuro da vivere. Correrlo bene salverebbe tutto e restituirebbe tutti gli applausi che la Juve cercava da Sarri e non sono ancora arrivati".