Marioai microfoni di calciomercato.com si è espresso così sulla questione sudamericani e nazionali: "E’ incredibile quello che sta succedendo per le attività delle nazionali, le conseguenze che queste hanno ormai sulla regolarità delle stagione. Non si può fare un calendario internazionale dove quasi per regolamento i giocatori non possono tornare in tempo per giocare in campionato. E riproporlo per mesi a scadenza fissa. Significano decine e decine di milioni di danni economici più gli evidenti danni tecnici. Non importa se è la Juve a pagare di più o se lo sia qualcun altro, si tratta di un principio: non può essere una federazione a prevedere volontariamente l’assenza di giocatori dal lavoro per cui sono retribuiti.Le due settimane non bastano più da quando due anni fa la Fifa ha imposto le tre gare ogni sosta. Sommate ai voli spesso transcontinentali, fanno saltare il tempo limite. Quando giocano le nazionali bisogna abituarsi a giocare il mercoledì successivo, altrimenti sarà un campionato irregolare. E’ già molto pesante la Coppa d’Africa in piena stagione soprattutto adesso che i giocatori africani sono diventati importanti per tutte le squadre. Aggiungere anche un’attività delle nazionali in tempi così stretti è un vero atto di arroganza".