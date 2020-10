2









Mario Sconcerti, a Calciomercato.com ha parlato del caso Juve-Napoli.



IL CAMPIONATO - "Non arriva a Natale? Se il metro di paragone diventa quello adottato per Juventus-Napoli, allora sicuro che va a finire così. Pensa a tutte le partite che si dovevano rinviare e a quelle che potenzialmente, dopo quello che è successo, possono venire rinviate, decise a tavolino, fermate dalle Asl".



JUVE-NAPOLI - "E’ come un algoritmo. Se danno il 3-0 a tavolino alla Juve si continua a giocare con gli stessi pericoli di prima ma con le stesse regole. Se invece fanno giocare la partita significa che il contagiato è una persona normale e deve rimanere in quarantena e allora significa che non si può giocare. Non si può lasciare il campionato in mano alle Asl. L'Asl non è un ministero. Ce ne sono a decine nelle regioni".



CHIESA - "Non lo so, anche niente. E’ un giocatore di mezzi eccezionali che fa tre cose a partita. Se lo metti a fare il giocatore di fatica a tutta fascia a Pirlo serve a poco. Chiesa ha grande corsa e resistenza, però gli togli la cosa vera che ha: lo scatto breve e lungo. Può essere l'uomo che spezza la partita ma ripeto, se lo metti a fare l'esterno di fatica allora diventa ordinario e perde la sua unicità".