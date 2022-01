A TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato del caos covid e vaccini: "Gli obblighi sono sempre antipatici, soprattutto in una Nazione anarchica come la nostra. Bisogna rendersi conto che non si può giocare a calcio se non ti sei vaccinato. Se non vuoi farti il vaccino stai a casa ma non puoi stare in mezzo agli altri. Non è solo una decisione personale ma riguarda anche gli altri. Puoi decidere per te ma non per gli altri".