Così Mario Sconcerti sul Corriere della Sera: "Ci sono partite decisive che sono state rinviate 4 mesi fa. Non è regolare. Tra pochi giorni comincerà il processo alle plusvalenze, ma è già fuori obiettivo. La domanda attuale è, sono state fatte o no? Ma è una domanda da codice di leggi ordinarie, non da calcio, non da gara. Nel calcio la domanda è: se sono state fatte in modo indebito plusvalenze, quanto hanno alterato la gara?".