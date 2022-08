Attraverso le colonne del suo editoriale del Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti, ha manifestato quello che è il suo pensiero riguardo alle favorite per la lotta scudetto.'A me sembra ci siano due squadre pronte, Milan e Inter, più due grandi squadre da finire di costruire, Roma e Juve. La palla è rotonda mentre noi viviamo solo in un mondo piano. Per questo alla fine decideranno i grandi giocatori, cioè gli artisti portati a declinare i trucchi delle due geometrie'.