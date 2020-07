L'ultima giornata di campionato ha dato una spinta importante alla Juventus verso lo scudetto: +7 sulla Lazio seconda. Secondo Mario Sconcerti però la differenza tra i bianconeri e le inseguitrici non è solo un fatto di distanza in classifica: "Al di là dei 7 punti sulla Lazio, che sono molti ma non darebbero assicurazioni a nessuno - ha detto a Calciomercato.com - il vero fatto nuovo è che la differenza è netta e incontrollabile. La verità è che Lazio e Inter non solo perdono ma giocano male. Siamo alla vera svolta del campionato, mi sembra che tutto sia deciso".