Mario Sconcerti accende la sfida tra Juve e Napoli, che andrà in scena domani sera. Ecco le sue parole: "Il focus di oggi è sul Napoli, e sulla sfida che domani la vedrà affrontare la Juventus. Oggi il Napoli è più calmo, più realizzato e con meno problemi da risolvere, ma sta ancora aspettando il suo colpo di mercato. Il Napoli per la prima volta ha dimenticato la passione con soli 9 mila abbonati.. In questo rifiuto c'è una molestia verso De Laurentiis, ma anche una grande modernità".