Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato del momento Juve: "Erano segnali, sono diventati problemi. E problemi seri. Mi sembra ci sia una divisione intellettuale tra squadra e allenatore. Non si capiscono. Sarri dice che la squadra è presuntuosa, certamente lo è. Ma non può essere l’unica ragione: la Juventus ha perso qualità. E a parte Ronaldo non ha più giocatori che gli cambino la partita. Bonucci è in difficoltà, si sente l’assenza di Chiellini. Ma non è solo un problema difensivo. Pjanic non è lui da due mesi, Dybala e Higuain sono incazzati. La Juve è diventata una squadra normale. Non esiste più la differenza. Rischia Sarri? A fine stagione se non vince il campionato se ne andrà, mi pare chiaro".