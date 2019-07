A Calciomercato.com, Mario Sconcerti riporta interessanti spunti sulla situazione in casa Juventus. "Ronaldo-Sarri? O andrà tutto bene o tutto male. Non credo ci siano vie di mezzo, come ci sono state con Allegri. Sarri è meno politico e meno elastico di Allegri. Se dovessero nascere dei problemi, credo che non si potrebbe nascondere per molto tempo. Ma credo che per Cristiano Ronaldo questa sia la vera grande occasione per realizzarsi in una grande società che non fosse il Real Madrid. La Juve è pronta, ma dipende molto da lui. Dove giocherà? Non starà nel mezzo, Cristiano starà nella sua posizione, defilato a sinistra. In mezzo credo che alla fine giocherà Dybala, più vicino alla porta. Higuain-Icardi? Vanno bene entrambi, basta che accettino di non essere i numeri uno, ma i numeri due. Icardi gioca in venti metri, per lui cambierebbe poco. Higuain dovrebbe alzare di più la testa e pensare meno a se stesso. Ma sarebbe un bello scegliere".