Attraverso Calciomercato.com, Mario Sconcerti fa il punto sulla Juventus in versione Champions. Ecco le sue parole rilasciate a CM: "La mano di Sarri si era vista già in parte contro il Napoli, ma ieri, con l'Atletico Madrid c'è stata una piccola evoluzione. Si è visto, oltre alla velocità, il piacere di divertirsi dei giocatori con i nuovi dettagli. Il risultato finale non si discute, ma è frutto di due calci piazzati e di un vuoto sensibile nell'area di rigore. Un errore tecnico e non di qualità di gioco. Quella c'è stata e ci sarà sempre di più".