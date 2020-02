Ci fu un lungo incontro pochi mesi fa che lasciò spiazzato Sarri. Il tecnico disse a Dybala che avrebbe giocato 30-32 partite nel suo ruolo naturale, am la Joya rispose di non essere un ragazzino ma un giocatore già affermato, uno su cui puntare. Lo racconta Mario Sconcerti, così a calciomercato.com: "C'è un retroscena che riguarda il rapporto tra Paulo Dybala e Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero ha sempre detto che l'argentino sarebbe stato al centro del progetto, che lo avrebbe riportato nella sua posizione prediletta, ma la Joya ha chiarito che il suo futuro è oggi e che non poteva essere più gestito come un talento in fase di esplosione".