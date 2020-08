1









Mario Sconcerti, giornalista, parla a Teleradiostereo della possibile nuova squadra di Maurizio Sarri, ex tecnico della Juve: "Un nuovo proprietario non ama, con una squadra che non è andata né benissimo né malissimo, cominciare licenziando. Anche nello staff Friedkin non ha toccato nessuno, è un modo di lavorare degli imprenditori americani. Non lo considerano professionale e oltretutto di cattivo augurio, il fatto di cominciare cacciando via. Non so se Sarri verrebbe alla Roma, se lo conosco abbastanza, e non ci giurerei, lui adesso vorrebbe scomparire dal mondo".