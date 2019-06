Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, parla della situazione in casa Juve.



RONALDO - "Sarri ha detto che deve segnare di più? Non credo che Cristiano sia stato contento di questa dichiarazione. Se ci pensi è un modo per segnalarlo tra i problemi della Juventus. In ogni caso si sono incontrati e credo che Sarri gli avrà spiegato bene come intende utilizzarlo". MODO DI GIOCARE - "Non lo so, penso che partirà ancora da sinistra, non da centravanti puro. Negli ultimi anni si è ritagliato quella posizione lì, poi è chiaro che Cristiano può fare ciò che vuole. La verità è che nella Juventus il giocatore fondamentale è ancora lui".



PRIMO SARRI - "La padronanza che ha avuto. Sembrava che allenasse la squadra da due anni. Non la deve scoprire, la conosce benissimo; negli ultimi anni è stato lui - col Napoli - l’avversario più temibile per la Juve. Quando dice che Pjanic deve toccare 150 palloni a partita, sa di cosa parla, così come quando dice che Bernardeschi deve trovare un ruolo e rimanerci «dentro». Sarri ha parlato da allenatore che conosce molto bene il materiale su cui dovrà lavorare".